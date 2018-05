Aquaman: una rapida occhiata al nuovo costume di Jason Momoa

Dopo la prima immagine ufficiale di Shazam!, ecco che oggi possiamo dare una rapida occhiata anche al nuovo costume di Jason Momoa nell’atteso standalone di Aquaman.

L’immagine, come potrete notare, è stata catturata da un fan presente al Las Vegas Licencing Expo e sembra confermare quanto visto nelle immagini trapelate dal set della pellicola di James Wan, ovvero la nuova armatura rinforzata dell’eroe dell’universo cinematografico DC.

Secondo le ultime notizie, sembrerebbe poi che il primo trailer della pellicola sia ormai imminente e pare che sconvolgerà non poco gli appassionati. In queste ore, poi, è stata diffusa anche una prima occhiata ufficiale del costume di Shazam! interpretato da Zachary Levi.

Jason Momoa riprende i panni del noto supereroe della DC Comics che ha già interpretato brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e, successivamente, in una parte molto più ampia all'interno di Justice League, uscito lo scorso novembre. Da Justice League tornerà anche Mera, interpretata dalla bella Amber Heard.

Nel cast, oltre a Momoa e Heard ci saranno anche Willem Dafoe, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Yahya Abudl-Mateen II, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Micheal Beach e Nicole Kidman. Durante le riprese aggiuntive è stato aggiunto anche il personaggio del Dr. Stephen Shin, interpretato da Randall Park.

Aquaman sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 dicembre 2018.