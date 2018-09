Aquaman: tre scene del film di James Wan nel dettaglio

Mentre cresce l'attesa per l'Aquaman di James Wan, Comicbook.com riporta nel dettaglio alcune scene del film che ha potuto vedere durante una visita alla postazione di montaggio del film DC. Alcune parti dei footage erano ancora incompleti, come chiarito da Wan, con effetti speciali e audio ancora work in progress.

Di seguito trovate le descrizioni delle sequenze. Attenzione seguono Spoiler.