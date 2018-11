[UPDATE] Aquaman: nuovi sensazionali poster dedicati ai personaggi principali

La Warner Bros. ha pubblicato degli splendidi nuovi poster promozionali dedicati ai personaggi principali di Aquaman, il nuovo film DC Universe diretto da James Wan.

I poster, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, ritraggono il protagonista Arthur Curry (Jason Momoa), Mera (Amber Heard), la madre di Aquaman, la regina Atlanna (Nicole Kidman), Black Mantha, Re Nereus, Vulko e re Orm.

Ambientato dopo gli eventi di Justice League, Aquaman racconta la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry, che si imbarcherà nel viaggio della sua vita: il membro della Justice League non solo sarà costretto ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Nel cast anche Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo), Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen), Dolph Lundgren (I Mercenari) e Yahya Abdul-Mateen II nei panni del villain Black Manta.

Aquaman di James Wan sarà il sesto film del DC Universe, e arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 1 gennaio 2019. Sarà la prima delle tre uscite previste l'anno prossimo per la DC-Warner, che ad aprile lancerà Shazam! e ad ottobre il film stand-alone su Joker. Altri progetti futuri includono The Batman, Birds of Prey, Suicide Squad 2 e Wonder Woman 1984, in arrivo nei cinema di tutto il mondo nel giugno 2020.