Aquaman & The Lost Kingdom è stato rinviato! James Wan vi consola con nuove immagini

In queste ore è arrivata la notizia che i fan di Arthur Curry temevano più di ogni altra cosa, ovvero il rinvio ufficiale di Aquaman & The Lost Kingdom, il nuovo cinecomix della DC Films diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa.

Il sequel di Aquaman, originariamente previsto per il 17 marzo 2023, salterà parecchi mesi del prossimo anno e uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel giorno di Natale, il 25 dicembre 2023, in una finestra molto simile a quella occupata dal primo capitolo, che nel 2018 approdò al cinema il 21 dicembre (che divenne l'1 gennaio 2019 in Italia).

Per aiutare i fan a indorare la pillola, il regista del film James Wan è comparso sui suoi canali social per lasciare un messaggio agli appassionati e svelare numerosi concept art tratti da Aquaman & The Lost Kingdom, che potete trovare nel post in calce all'articolo: "Aquaman & The Lost Kingdom si sposta al giorno di Natale 2023. Sono un po' superstizioso e adoro il fatto che ora abbia un'uscita di dicembre, come il primo film! Ecco un piccolo assaggio di alcune concept art per il grande ed epico mondo che abbiamo creato, e naturalmente abbiamo bisogno di tempo per migliorare tutto. Sappiate però che queste immagini scalfiscono a malapena la superficie del nostro film (non ci sono ancora i personaggi, né le creature strane e meravigliose che incontreremo) e non vedo l'ora di potervelo mostrare ... ma dovrete aspettare ancora un po'", ha scritto il regista, concludendo con l'emoticon dell'occhiolino.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti, ecco gli ultimi commenti di Jason Momoa sul ritorno di Ben Affleck come Batman in Aquaman 2.