Aquaman & The Lost Kingdom: vi raccontiamo le prime scene mostrate al CinemaCon!

Dopo aver annunciato ufficialmente The Batman 2 e mostrato un nuovo filmato di The Flash, al CinemaCon di Las Vegas la Warner Bros. ha presentato in anteprima anche Aquaman & The Lost Kingdom, nuovo film diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa.

Nel filmato, non esattamente ricco di dettagli e con diverse porzioni di CGI ancora incomplete, Aquaman indossa la sua iconica armatura arancione e viene mostrato in un mare in tempesta. Black Manta adesso è alla guida di un suo equipaggio a bordo di un sottomarino gigante, è ancora umano ma a quanto pare è entrato in possesso di un antico potere magico che può esercitare a proprio piacimento. Arthur stringerà alleanza con Orm, il suo fratellastro interpretato ancora una volta da Patrick Wilson: in una scena i due vengono visti camminare attraverso una foresta. Amber Heard si intravede per circa mezzo secondo, e il teaser si conclude con Orm che si ritrova davanti ad un robot meccanico simile ad un polpo gigante.

"Sono ancora nel bel mezzo della lavorazione", ha dichiarato James Wan nel presentare il filmato, assicurando ai presenti che il sequel esplorerà la storia, il mondo e la mitologia di Atlantide creati nel primo film e "porterà tutto al livello successivo, con nuovi regni e nuovi personaggi". Tramite collegamento video, Jason Momoa ha dichiarato che "i personaggi che entrano in gioco in questo film sono piuttosto intensi. Questo film non è paragonabile a niente di ciò che ho fatto in passato."

La data di uscita di Aquaman & The Lost Kingdom è fissata al 17 marzo 2023.