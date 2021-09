Aquaman & The Lost Kingdom, Patrick Wilson è irriconoscibile nel nuovo look di Orm!

Pochi istanti fa James Wan ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la prima foto di Patrick Wilson dal set di Aquaman & The Lost Kingdom, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Jason Momoa.

L'immagine, che arriva a pochi giorni dal first look per il nuovo costume di Aquaman, mostra il regista James Wan e Patrick Wilson sul set del film, una vasta spiaggia soleggiata. Qui l'attore mette in mostra il suo fisico scolpito da Ocean Master, rivelando però un look inatteso che il regista descrive paragonandolo a quello di Tom Hanks in Cast Away: nel sequel dunque si prospetta un arco narrativo completamente diverso per Orm rispetto al film originale, col nuovo look che fa pensare più ad un eremita che a un re decaduto. Che gli atlantidei abbiano deciso di bandirlo dal regno subacqueo? Staremo a vedere.

Ricordiamo che oltre a Jason Momoa nei panni di Aquaman e Patrick Wilson in quelli del fratellastro Orm, in Aquaman & The Lost Kingdom torneranno anche Yahya Abdul-Mateen II, Willem Dafoe e Amber Heard, con gli ultimi due attori rivisti recentemente anche in Justice League di Zack Snyder tra scene inedite e nuove sequenze aggiuntive. L'uscita nelle sale cinematografiche per il sequel di Aquaman è fissata al 16 dicembre 2022, data che lo farà scontrare con l'attesissimo Avatar 2 di James Cameron, altro film dall'ambientazione subacquea previsto per lo stesso giorno d'apertura.

Per altri approfondimenti, ecco perché Aquaman indosserà un costume diverso nel prossimo film.