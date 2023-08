Aquaman & The Lost Kingdom, l'assenza del trailer è ufficialmente da record (negativo)

Che Aquaman & The Lost Kingdom sia un grosso grattacapo per Warner Bros non lo scopriamo certo oggi, ma adesso che il film di James Wan ha stabilito un particolare nuovo record negativo l'evidenza rischia di amplificarsi.

Sebbene un filmato promozionale sia stato proiettato ad aprile 2023 ai giornalisti in presenza al CinemaCon durante il panel di Warner Bros, un primo vero e proprio trailer ufficiale di Aquaman & The Lost Kingdom non è ancora stato pubblicato online, quando mancano appena 110 giorni all'uscita del film nelle sale. Si tratta di un nuovo record negativo per la finestra temporale più breve tra l'uscita del primo trailer di un film e il suo debutto al cinema. Curiosamente, il precedente detentore del record è The Flash, che ha pubblicato il suo primo trailer ufficiale il 12 febbraio, con 124 giorni di anticipo rispetto al debutto nelle sale avvenuto il 16 giugno.

In precedenza, alcune voci di corridoio hanno suggerito un'uscita del trailer di Aquaman 2 ad ottobre in occasione del panel WB/DC durante il Comic-Con di New York, ma al momento della stesura di questo articolo l'indiscrezione deve ancora trovare una conferma ufficiale. L'assenza totale di promozione per il film rischia di confermare le voci secondo cui Aquaman 2 è un totale disastro, con lo studio che starebbe ancora studiando una strategia per poterlo commercializzare al meglio.

Ricordiamo che la data d'uscita è fissata al prossimo 20 dicembre. Il cast include Jason Momoa (Aquaman), Nicole Kidman (Atlanna), Patrick Wilson (Orm), Amber Heard (Mera), Yahya Adbdul-Mateen II (Black Manta) e Dolph Lundgren (King Nereus), insieme alle new entry Pilou Asbæk, Vincent Regan e Indya Moore.