Aquaman: tantissime nuove foto mostrano la lavorazione degli effetti speciali

Pochi minuti fa la Warner Bros. ha pubblicato online alcune immagini che mostrano la lavorazione degli effetti speciali di Aquaman, nuovo cinecomic DC diretto dall'acclamato regista James Wan.

Come al solito, potete trovare le immagini nella gallery in calce all'articolo.

Aquaman nei giorni scorsi è riuscito nell'impresa di superare la soglia del miliardo di dollari di incasso al botteghino globale, divenendo il primo film Warner-DC a compiere tale impresa dai tempi de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Il film è diventato anche l'unico film del DC Extended Universe a guadagnare così tanto in tutto il mondo, superando gli incassi Wonder Woman e Batman v Superman - Dawn of Justice.

Mentre scriviamo queste righe il cinecomic standalone è fermo a 1 miliardo e 21 milioni di incasso, e avendo superato anche Il Cavaliere Oscuro, adesso ha come unico avversario da superare proprio Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, che nel 2012 incassò in tutto il mondo la bellezza di 1 miliardo e 84 milioni.

In Italia, il film di James Wan scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick è disponibile dall'1 gennaio. Nel cast di Aquaman tornano Jason Momoa ed Amber Heard, che hanno già interpretato i rispettivi ruoli in Batman v Superman - Dawn of Justice e Justice League, e debuttano nel DC Extended Universe anche Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.