Aquaman, svelato il titolo ufficiale del sequel con Jason Momoa!

La marea si sta alzando: dopo aver promesso che Aquaman 2 arriverà al cinema, il regista e produttore James Wan è comparso sui social per condividere con i propri follower e con tutti i fan DC Films il titolo ufficiale dell'atteso sequel con Jason Momoa.

Tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, infatti, Wan ha svelato che Aquaman 2 sarà intitolato ufficialmente Aquaman and the Lost Kingdom: proseguendo il trend iniziato dai Marvel Studios nel rimuovere il 'numero' del capitolo per sostituirlo con un sottotitolo d'effetto, Aquaman and the Lost Kingdom restituisce immediatamente quello spirito di film d'avventura che permeava anche il primo Aquaman di James Wan.

Ricordiamo che inizialmente James Wan aveva anche annunciato uno spin-off horror di Aquaman, The Trench, incentrato sulle micidiali creature marine introdotte nel primo episodio, ma qualche mese fa la DC Films ha annunciato di aver annullato i lavori sul progetto.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom verrà girato con il titolo di lavorazione "Necrus", che secondo alcuni potrebbe rappresentare un importante indizio sulla trama: Necrus, infatti, è il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Sarà proprio Necrus il misterioso 'regno perduto' anticipato dal titolo?

Ricordiamo che nel cast torneranno Patrick Wilson, Amber Heard, Willem Dafoe e Yahya Abdul-Mateen II.