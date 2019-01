Aquaman supera gli incassi casalinghi de L'uomo d'acciaio

Secondo le ultime stime registrate, Aquaman è diventato il film del DC Extended Universe dal maggior successo commerciale, abbattendo anche un altro traguardo precedente.

La pellicola di James Wan con Jason Momoa protagonista, infatti, ha da poco raggiunto e superato il miliardo di dollari a livello internazionale, ma da poche ore ha anche sorpassato la soglia dei 291 milioni di dollari al box-office americano, superando quindi gli incassi de L’uomo d’acciaio. Aquaman, tuttavia, rimane ancora dietro Wonder Woman, Batman v Superman e Suicide Squad, per quanto riguarda il mercato interno.

Già in precedenza, il regista era intervenuto su Twitter per ringraziare tutti per l’enorme successo ricevuto dal film: “Alcune cose da dire...In primo luogo questo film non sarebbe quello che è senza il sorprendente successo di tutti i soggetti coinvolti, dal capo del dipartimento ad ogni singolo membro della crew, che ha richiesto la massima eccellenza nell'aiutare, progettare e creare questa esperienza cinematografica. Un enorme GRAZIE al mio fantastico cast: Amber, Patrick (il mio portafortuna), Nicole, Yahya, Willem, Temuera, Dolph, Ludi, Michael - per aver respirato la vita e la meraviglia dei nostri amati personaggi. In secondo luogo sarò sempre in debito con Jason per aver trasformato Aquaman in uno dei più fantastici supereroi cinematografici di sempre, diventando il punto di riferimento per questo personaggio per le generazioni a venire. Infine, ma molto importante - AMORE enorme e GRAZIE ai fan e al pubblico di tutto il mondo. Onorato dal modo in cui avete abbracciato Aquaman e da come è riecheggiato su scala globale”.

Aquaman, che nel cast conta anche la presenza di Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Willem Dafoe, è ancora nelle sale. Il prossimo film del DC Extended Universe ad assaltare il box-office sarà Shazam!, con Zachary Levi protagonista. Anche lì ne vedremo sicuramente delle belle.