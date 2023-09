Aquaman, spunta una versione alternativa del primo film e sembra fantastica!

Mentre ancora del sequel Aquaman & The Lost Kingdom non c'è neanche l'ombra, in queste ore sono emerse nuovi interessanti retroscena su una versione alternativa del primo Aquaman con Jason Momoa.

In una recente intervista promozionale per accompagnare il trailer ufficiale di The Bikeriders, il suo nuovo film presentato in anteprima in questi giorni al Telluride Film Festival, il regista di culto Jeff Nichols ha raccontato la sua sceneggiatura originale per Aquaman, una versione alternativa del cinecomic DC che l'autore presentò a Warner Bros prima che il progetto passasse nelle mani di James Wan.

Parlando al podcast Happy Sad Confused, il regista di Mud e Take Shelter ha dichiarato: "Devo ammettere che ho ancora le scene del mio film di Aquaman in testa, penso che sarebbe stato molto bello. Sicuramente, sarebbe stato totalmente diverso dal film che poi hanno realizzato. Chiaramente, la mia idea non è mai stata fattibile, non siamo mai andati oltre i colloqui generali, ma sono affezionato al mio Aquaman re vecchio e stanco con un arpione al posto della mano." Jeff Nichols ha aggiunto: "La storia lo avrebbe raccontato come un re in disgrazia, suo figlio era morto e lui era in lutto. Non una premessa in grado di vendere biglietti per un miliardo di dollari, come potete intuire! Ma alla fine sono contento ugualmente: oggi ci sono così tanti bellissimi film di supereroi, sono contento di potermi dedicare ad altre storie."

Nel 2016, Nichols parlò di 'totale mancanza di libertà creativa in un franchise così grande', motivo per cui decide di abbandonare la regia di Aquaman.