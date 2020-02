Aquaman, spunta un design alternativo per il costume di Jason Momoa

Il costume indossato da Jason Momoa in Justice League era sicuramente impressionante, ma non corrispondeva esattamente al design con cui gli amanti del fumetto avevano conosciuto Aquaman. Una interessante versione alternativa del costume realizzata da Michael Wilkinson, però, è di recente emersa online.

Il design di Michael Wilkinson, costumista di Justice league, in questo caso è molto più vicino al look finale dell'eroe nello stand-alone omonimo diretto da James Wan. Possiamo vedere infatti Aquaman con un'armatura dorata sul petto e verde sulle gambe, come nei fumetti, ma anche con una cintura viola e gli stivali dello stesso colore. Nella seconda delle due immagini, visibili in calce all'articolo, vediamo anche una cinghia marrone sul petto, probabilmente una sorta di fodero per il tridente.

In Justice League, diretto da Zack Snyder, Jason Momoa, recentemente protagonista di un divertente spot al Super Bowl, era affiancato, tra gli altri, da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds.

Per il 2022 è invece prevista l'uscita di Aquaman 2. Dopo la diatriba con Johnny Depp è stata creata una petizione per rimuovere Amber Heard dal cast di Aquaman 2, che ha di recente raggiunto le 140.000 firme.