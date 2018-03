Aquaman, secondo nuovi rumor i test screening del film "non sarebbero andati molto bene"

Solo all'inizio di questa settimana, i fan DC sono rimasti sorpresi nell'annuncio del logo ufficiale didi, questo perché il cinecomic con Zachary Levi uscirà mesi dopo l' Aquaman di, sul quale giungono oggi nuovi rumor tutt'altro che positivi.

A quanto pare, infatti, a differenza di quanto riportato diverse settimane fa, i primi test screening del film con protagonista Jason Momoa non sarebbero andati molto bene, anche se a quanto pare con qualche revisione in fase di reshooting il film dovrebbe funzionare senza troppi problemi. A riportarlo è stato Batman-News.com tramite il suo profilo Twitter, linkando un video di Mark Hughes.



I dettagli specifici dei difetti non sono però riportati, anche se in realtà viene sottolineato come diverse persone abbiamo parlato bene del film, che sarebbe salvabile dal destino dei precedenti film del DCEU. Ci sarebbe infatti molto tempo per tagliare, aggiungere o sistemare diverse sequenze, opportunità che siamo certi la Warner Bros non si lascerà scappare.



Nel video che trovate si parla inoltre dello sviluppo di Aquaman durante la guida della DC Films di persone che ormai non ci sono più, motivo che sta tra l'altro facendo ritardare il marketing del film, essendo questo in fase di revisione e aggiornamento.



Vi ricordiamo che Aquaman vedrà nel cast anche Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman e Amber Heard, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 21 dicembre 2018.