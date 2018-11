Aquaman: rivelata la durata ufficiale del film di James Wan

A quanto pare è stata rivelata la durata di Aquaman, nuovo film del DC Universe scritto e diretto da James Wan e interpretato dalle star Jason Momoa ed Amber Heard.

In precedenza era stato riportato che il film stand-alone su Arthur Curry si sarebbe fermato intorno ai 140 minuti, vale a dire 2 ore e 20 minuti. Quella notizia proveniva da un cinema in Australia, ma adesso un utente twitter che è riuscito a mettere le mani su un nuovo documento del distributore Vertical Entertainment ha aggiustato il tiro, specificando che il minutaggio esatto si attesta a 143 min.

Il documento, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, elenca molte altre informazioni di base relative al film, inclusi lo studio e il formato, oltre a quelle relative al regista e al cast. "Se questo documento è legittimo, Aquaman durerà 143 minuti" scrive l'utente @kryptonscodex.

Il dato sembra piuttosto in linea con il resto degli altri progetti DC, ad esclusione del gigantesco e ambizioso Ultimate Cut di Batman v Superman: Dawn of Justice, dalla durata di ben tre ore. Anche quel film però, dopo essere stato tagliato, arrivò nei cinema in una versione da 2 ore e 31 minuti, simile a quella di Wonder Woman (2 ore e 21) e Man of Steel (2 ore e 23), mentre Suicide Squad (2 ore e 3 minuti) e Justice League (2 ore) restano leggermente indietro.

Aquaman arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.