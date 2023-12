Aquaman e il regno perduto, un tuffo dietro le quinte dell'ultimo film DCEU

Il regista James Wan e Jason Momoa sono pronti a tornare nel sequel di Aquaman, il film DC con il maggior incasso di sempre. Previsto nelle sale il 20 dicembre, Aquaman e il regno perduto è atteso come una degna conclusione del DC Extended Universe prima di passare al nuovo corso firmato James Gunn e Peter Safran.

Nel sequel tornerà Black Manta, interpretato da Yahya Abdul Mateen II, determinato a vendicare la morte di suo padre. Il villain scatenerà una forza antica che porterà ad un epico scontro con Aquaman.



Nell'ultima featurette pubblicata da Warner Bros. i fan possono viaggiare per qualche minuto nel dietro le quinte del film, con dichiarazioni del cast a partire da Jason Momoa, pronto a tornare nel ruolo che ha consolidato la sua fama nel mondo. Nel video compare anche Patrick Wilson, che sarà nuovamente Orm nel film e il regista James Wan.



A giudicare dalle immagini, che alternano sequenze del film a interviste e scene delle pause tra una ripresa e l'altra, Aquaman e il regno perduto si preannuncia come una degna conclusione di un franchise bistrattato come il DCEU.

Jason Momoa è molto fiero di aver lavorato come sceneggiatore al sequel, non nascondendo il proprio entusiasmo per il maggior contributo fornito al secondo capitolo dedicato ad Arthur Curry. Nel cast rivedremo Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Temuera Morrison e Nicole Kidman.



Prima del sequel, su Everyeye potete recuperare la recensione di Aquaman, diretto da James Wan.