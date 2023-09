Aquaman e il Regno Perduto, i dettagli che non avete notato nell'ultimo trailer

Aquaman e il Regno Perduto sarà l'ultimo capitolo del passaggio di testimone dal DC Extended Universe al DC Universe di James Gunn e Peter Safran: pur appartenendo di fatto al nuovo corso, il film con Jason Momoa non potrà dunque non riallacciarsi ad alcuni elementi già presenti nella prima parte delle avventure di Arthur Curry.

Il trailer di Aquaman e il Regno Perduto rilasciato ieri ci ha effettivamente regalato un bel po' di spunti di riflessione, a partire ovviamente da quella brevissima apparizione della Mera di Amber Heard il cui ruolo sembrerebbe esser stato fortemente ridimensionato: la nostra, però, dovrebbe rappresentare comunque una parte importante della vita di Arthur, dal momento in cui i due sono evidentemente convolati a nozze dando anche vita al loro primogenito!

A rubare l'occhio è stata anche la presenza massiccia di Atlantide e degli atlantidei, i cui aspetti della vita di tutti i giorni dovrebbero avere un peso ben più elevato in questo nuovo film di quanto non fosse nel precedente: a fare da contorno a ciò c'è anche il ritorno dell'arena di Atlantide, apparsa per una brevissima sequenza del trailer.

I cinecomic sono ovviamente anche questione di outfit, ed ecco quindi che ci viene permesso di dare uno sguardo ai nuovi costumi tanto di Aquaman quanto di Black Manta, le cui intenzioni ci vengono inoltre svelate già a partire da queste prime immagini: prevedibilmente, il personaggio di Yahya Abdul-Mateen II vuole prendersi la sua rivincita su Arthur e spera di radere al suolo il suo regno. Altro da far notare? Fatecelo sapere nei commenti!