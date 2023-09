Aquaman e il Regno Perduto, cosa vuole Black Manta?

La rabbia di Black Manta, villain di Aquaman e il Regno Perduto, è centrale nella narrazione del lungometraggio e per comprendere il motivo della sua furia è importante immergersi nella psiche del personaggio interpretato nel film da Yahya Abdul-Mateen II, e scoprire cosa lo contrappone così ferocemente ad Arthur Curry.

Nel nutrito cast di Aquaman e il Regno Perduto, Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta.



Prima di diventare Black Manta, il personaggio si chiamava David Kane. Insieme a suo padre Jesse lavorava come pirata mercenario e i loro destini sono stati modificati dalla privazione dei diritti civili intergenerazionali propri della storia afroamericana. Il nonno di David era un sommozzatore della Marina Americana soprannominato Manta durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, il razzismo sistemico prevalente nell'esercito americano dell'epoca lo emarginava.



Re Orm (Patrick Wilson) li assume per catturare un sottomarino russo di nome Akula ma il fratellastro di Orm, Aquaman (Jason Momoa), sventa il loro piano. Durante un intenso scontro danneggiano l'imbarcazione. Jesse rimane intrappolato e nonostante i suoi sforzi, David non riesce a salvarlo. Quando Jesse annega, il dolore alimenta l'ardente desiderio di vendetta di David contro il Re dei Sette Mari. David incolpa Aquaman per la morte di suo padre e Re Orm gli permette di incanalare la sua angoscia in una determinazione focalizzata alla vendetta. Orm consegna a David un'avanzata armatura atlantidea la cui impareggiabile tecnologia di combattimento gli fornisce una forza sovrumana. Inoltre gli assegna un team che lo aiuti nel rintracciare Aquaman e la principessa Mera (Amber Heard).

