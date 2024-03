Aquaman e Il regno perduto: cosa sapere sul bluray italiano del film di Jason Momoa

Aquaman e Il regno perduto è già disponibile in digitale, ma gli amanti dei bluray possono aggiungere alla propria collezione anche la versione 'fisica' del nuovo film DC con protagonista Jason Momoa.

Il film fa infatti parte del catalogo delle nuove uscite home-video Warner Bros per il mese di marzo, ed è già disponibile per l'acquisto nelle versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e anche in due diverse Steelbook 4K Ultra HD con grafiche differenti. Imperdibili anche i contenuti speciali presenti nelle versioni Blu-ray del film, sia in quella bluray 'semplice' che in quella bluray 4K, e che andranno dal Making of del dietro le quinte ad uno speciale sulle temibili creature del film.

Inoltre, per immergersi ancora più in profondità nel regno di Atlantide, vi segnaliamo anche lo splendido cofanetto di Aquaman e Aquaman e Il regno perduto, una speciale edizione '2 film collection' contenente al suo interno i due capitoli dell’adrenalinica saga diretta da James Wan e interpretata, oltre che da Jason Momoa, anche da Amber Heard, Nicole Kidman e Patrick Wilson: il cofanetto è disponibile nelle versioni DVD, bluray e 4K, senza edizione Steelbook.

Infine, nel mese di marzo per Warner Bros Home Entertainment sono in uscita anche i dvd di Me contro Te: Vacanze in Transilvania, Il colore viola e Mercoledì, la prima stagione della serie Netflix di Tim Burton con Jenna Ortega.

