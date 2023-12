Aquaman e Il regno perduto, come sta andando al box office: può battere Black Adam?

Come sta andando al box office Aquaman e Il regno perduto? L'ultimo film del DCEU non se l'è cavata bene al debutto, ma grazie anche al periodo natalizio ci sono alcuni aspetto positivi da registrare.

Il sequel di Aquaman di James Wan dopo il giorno di Natale è sceso al secondo posto con 8,3 milioni di dollari (-21% rispetto al 25 dicembre) e ha ceduto il gradino più alto del podio a Wonka, che continua a fare bene e che in queste ore ha superato i 260 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo da un budget di 105 milioni. Con grande difficoltà ora Aquaman e Il regno perduto si trova a 150 milioni di dollari ottenuti in tutto il mondo, e farà certamente una gran fatica a recuperare il budget dichiarato di oltre 200 milioni di dollari: curiosamente, per farlo dovrebbe superare Black Adam, dato che la regola generale del box office vuole che un film debba incassare il doppio del suo budget per andare in profitto, e il cinecomic DC con The Rock si trova proprio a 393 milioni di dollari, ovvero quei circa 400 milioni che Aquaman 2 spera di raggiungere.

Un risultato utopistico, visto che anche la Cina ha disertato il film di James Wan, la stessa Cina che invece aveva sancito il clamoroso risultato ottenuto da Aquaman del 2018, ancora oggi il più grande successo commerciale di sempre della DC con 1,152 miliardi di dollari ottenuti a livello globale (Joker ha incassato 1,078 miliardi, mentre Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno sono a quota 1,029 miliardi e 1,114 miliardi).

Degli ultimi film è ancora Black Adam quello di maggior successo, dato che ha incassato più di Shazam 2, The Flash e Blue Beetle, ma anche di Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad.