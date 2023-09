Aquaman e il Regno Perduto, chi interpreta Nicole Kidman nel film DC?

Il trailer di Aquaman 2 è online: la presenza ridotta all'osso di Amber Heard è evidente come il ritorno di Nicole Kidman nei panni di Atlanna. Il ruolo rivestito dall'attrice sarà fondamentale per Arthur di Jason Momoa nel secondo capitolo dedicato al supereroe DC.

Ma facciamo un passo indietro: chi è Atlanna? Atlanna, a cui presta il volto la bellissima Nicole Kidman, è la regina di Atlantide e madre di Arthur Curry. Dalla forza sovraumana e dal carattere ribelle, Atlanna si innamora di Thomas Curry, guardiano di un faro: dal loro amore nasce Arthur destinato a diventare Aquaman. Alla fine del primo film con Jason Momoa vediamo Atlanna cedere il regno a Arthur divenuto il nuovo re di Atlantide. E proprio in Aquaman 2 vedremo i primi effetti del regno di Arthur che, per governare saggiamente, avrà bisogno del sostegno di Atlanna.

A fornirci qualche dettaglio in più è stato il regista James Wan: "Nicole è una figura materna, ma è anche una consigliera reale - ha detto Wan - c'è un po' più di politica nel mondo di Atlantide e Arthur non proviene proprio da quel mondo, quindi ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a guidarlo". Proprio con l'appoggio della madre, Arthur dovrà confrontarsi con un regno lontano dal mondo in cui è cresciuto mentre un vecchio antagonista di Aquaman minaccia di nuovo Atlantide.

Aquaman 2 arriverà al cinema il prossimo 20 dicembre e speriamo possa spezzare la maledizione dei flop targati DC.