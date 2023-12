Aquaman e il Regno Perduto, 5 questioni che rimarranno in sospeso

Aquaman e il Regno Perduto chiude definitivamente il DC Extended Universe prima dell'arrivo del DCEU di James Gunn. Ma quali questioni sono rimaste in sospeso una volta terminato il film? Vediamone cinque assieme.

Partiamo con la collocazione temporale di Aquaman e il Regno Perduto. Non si sa di preciso se sia ambientato dopo The Flash e Blue Beetle o prima, elemento che non verrà mai precisato.

E infatti, l'Aquaman che vediamo nella post-credit di The Flash è lo stesso di questo film o no? Quello si tratta di un altro universo? Non lo sapremo mai.

Così come non verrà spiegato come la rivelazione di Atlantide al genere umano cambierà i rapporti di forza e i rapporti politici in gioco, dato che Aquaman e il Regno Perduto si chiude proprio così.

Altro elemento che il film non specifica è se Jason Momoa resterà come Aquaman nel DCU oppure no, se quindi la sua avventura può dirsi definitivamente conclusa oppure continuerà. E infatti ci eravamo chiesti che fine farà Jason Momoa nella DC dopo Aquaman 2.

Ultima questione insoluta è il destino di Black Manta: il villain precipita e tutti lo diamo per morto ma è il classico esempio di un personaggio che si appresta a tornare, solo che non lo vedremo mai.

E voi avete trovato altri elementi che rimarranno senza risposta in Aquaman 2? Diteceli nei commenti, noi intanto vi lasciamo alla nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto