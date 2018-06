Aquaman: il regista James Wan preannuncia l'arrivo del trailer!

Il trailer di Aquaman potrebbe arrivare davvero molto presto, ecco cosa ci ha scritto via social James Wan, il regista, per preannunciarne l'imminente rilascio. Date un'occhiata in calce alla notizia!

"Sto sussurrando... prestooooooooo" Questo il testo del tweet di James Wan che, naturalmente, non ci dice nessuna data, ma stuzzica la nostra attenzione annunciando che arriverà presto, l'agognato trailer di Aquaman!

Probabilmente, facendo qualche supposizione, lo vedremo durante il San Diego Comic Con di quest'anno, o forse anche prima, ma crediamo che sia più probabile che esca al SDCC, visto che è un evento molto importante.

Chissà. Il cinefumetto di Aquaman vede come protagonista Jason Momoa nei panni dell'eroe titolare, un Arthur Curry che abbiamo già iniziato a conosce in Justice League, nell'autunno dello scorso anno. In quell'occasione Momoa si è distinto ed è certamente stato una delle sorprese più belle, oltre al Flash di Ezra Miller.

Secondo voi in quale occasione imminente potremo vedere il trailer di Aquaman? Ditecelo nei commenti!