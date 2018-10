Aquaman: il regista James Wan mostra Re Orm in sella ad un imponente Tylosaur

Se nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato l’attore Willem Dafoe nei panni del consigliere atlantideo Vulko, oggi è il turno di Orm / Ocean Master, sovrano regnante del mondo sommerso impersonato dall’interprete Patrick Wilson.

Grazie ad un tweet pubblicato dallo stesso Wan possiamo dare un’occhiata al monarca di Atlantide intento a cavalcare uno Tylosaur corazzato, uno dei diversi mostri marini che vedremo il prossimo anno in tutta la sua magnificenza sul grande schermo. Al cinguettio del cineasta è seguita la risposta di Patrick Wilson, il quale si è detto nostalgico della bestia. Ironicamente il regista gli ha ricordato che il prodotto finale della foto è frutto della post-produzione, visto e considerato che nella realtà l’artista era in sella ad un toro meccanico blu. Troverete l’immagine in questione e il botta e risposta tra i due in calce alla notizia.

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Spider-Man 2) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (Lion) come la mamma di Arthur, Atlanna; così come Ludi Lin (Power Rangers) come Captain Murk, comandante di Atlantide; e Temuera Morrison (Lanterna Verde) sarà il padre di Arthur, Tom Curry.

Aquaman uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 1° gennaio 2019.