Aquaman raggiunge il miliardo di dollari nel mondo! Superato anche Il Cavaliere Oscuro

Anche se non è ancora messo nero su bianco su siti come Boxofficemojo, c'è l'ufficialità:Aquaman di James Wan ha finalmente raggiunto il tanto agognato traguardo del miliardo di dollari in tutto il mondo, superando persino Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, quindi raggiungendo almeno 1 miliardo e 5 milioni.

La scalata è quindi completata e Aquaman è ufficialmente il secondo miglior incasso per un film Warner / DC, ma adesso l'obiettivo potrebbe essere un altro, persino superiore: raggiungere anche Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno e diventare il Re assoluto non solo di Atlantide, ma anche di casa DC.

La corsa è però molto più difficile, perché la soglia è quella del miliardo e 84 milioni di dollari.



Aquaman vede Arthur Curry rientrare ad Atlantide dopo gli eventi raccontati in Justice League. Egli è costretto a tornare per fermare il fratellastro Ocean Master, prima che dichiari guerra al genere umano. Affiancato da Mera, Aquaman dovrà impedire che i malvagi piani di Ocean Master vadano a buon fine e cercare di salvare il mondo, difendendo anche il trono del suo regno.

Distribuito da Warner Bros., Aquaman comprende nel cast anche Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison e Nicole Kidman.

Jason Momoa debutta come protagonista assoluto con il personaggio di Arthur Curry, dopo aver già ricoperto il ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice, in una breve apparizione, e in Justice League, nel quale ha affiancato Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash), Henry Cavill (Superman) e Ray Fisher (Cyborg).

Momoa è noto anche per avere recitato nel ruolo di Khal Drogo in Il trono di spade e in quello di Ronon Dex in Stargate Atlantis.

Dal 2016 è il protagonista della serie tv Frontiera, per Discovery Channel e Netflix.