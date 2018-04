Aquaman: la proiezione al CinemaCon ha impressionato tantissimo le persone presenti!

Come sapete, questa settimana c'è il CinemaCon e sono moltissimi i prodotti cinematografici in uscita che stanno presentendo qualche chicca o anteprima all'evento. Lo ha fatto anche il regista James Wan con il suo cinecomic DC,Aquaman .

E le reazioni sono state sorprendentemente positive, più di quanto ci si aspettasse, cioè. Il regista di The Conjuring ha infatti mostrato al pubblico alcune scene non finite di Aquaman e noi possiamo riportarvi alcune delle reazioni, espresse via social.

Non c'è ancora un trailer e nemmeno un teaser, ma le scene non finite che Wan ha mostrato al pubblico comprendono una prima occhiata al Re di Atlantide interpretato da Jason Momoa, che tira fuori dalle acque un sottomarino, alcune creature feroci dalle profondità degli oceani, e diverse riprese sott'acqua. Inoltre, i partecipanti hanno visto anche, per la prima volta, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, e Patrick Wilson come l'Ocean Master.

Inoltre, ci sono anche un paio di battute quali: “Sono uno strumento tagliente, e sono maledettamente bravo ad esserlo."

Ecco come hanno reagito i social, dunque! Il primo post è un'immagine, e ve la riportiamo esattamente in originale, per il resto, alcuni dei tweet sono quelli che seguono:

"Germain Lussier ✔ @GermainLussier È stato appena mostrato un trailer in divenire di Aquaman e sembra davvero essere oltre le aspettative, migliore di qualsiasi cosa la DC abbia fatto finora. Un Blade Runner sott'acqua con più azione da supereroi.

Brandon Davis ✔ @BrandonDavisBD La Warner Bros. ha appena mostrato il primo trailer di Aquaman: sembra epico. Patrick Wilson è molto bravo come Ocean Master. C'è una grande guerra, con gli uomini che cavalcano gli squali combattendo un esercito di fanteria. E Black Manta sembra fantastico. Il Black Manta che ci meritiamo sta arrivando. #CinemaCon



Exhibitor Relations @ERCboxoffice James Wan è ancora immerso nel processo di editing di AQUAMAN, ma ci ha mostrato un trailer in lavorazione. Epico, in linea con WONDER WOMAN. Atlantide ci stupirà. Black Mantis. Questo è il prossimo grande successo della DC ... e farà dimenticare a tutti la justice league. #CInemaCon

Barry Hertz ✔ @HertzBarry 12h Replying to @HertzBarry James Wan parla dell'universo cinematografico di Patrick Wilson. Amber Heard indossa una giacca molto brillante. Arnett parla del suo amore per la lotta e per le moine. Questo è già il momento più esilarante del #CinemaCon fino ad ora.

Rohan Patel @KingPatel7# Aquaman sembra bello, di enorme portata. Oltre le aspettative. Black Manta sembra terribilmente selvaggio. #CinemaCon"

Che ne dite? Curiosi di vedere Aquaman?