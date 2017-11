Aquaman: prima occhiata alla bellissima promo art del cinecomic su Arthur Curry!

Aquaman uscirà in sala ile, conattualmente in sala, cresce la curiosità di saperne di più sull'origin story dello straordinario personaggio atlantideo.

The Aquaman Shrine, una comunità di fan dedicata a tutto quanto riguardi il Re dei Sette Mari, ha divulgato oggi questa bellissima immagine promozionale del prossimo solo movie su Aquaman. Creata dagli artisti dei fumetti Ivan Reis e Joe Prado, il disegno, commissionato per il release dl film previsto per fine 2018, ci regala una nuova occhiata non solo a Jason Momoa nei panni di Aquaman, ma anche diversi dei suoi compagni d'avventura, inclusi Amber Heard nei panni di Mera, futura moglie di Aquaman e futura regina di Atlantide; Nicole Kidman nei panni Atlanna, sua madre; Patrick Wilson nei panni dell'Ocean Master, suo fratello e Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta, il nemico giurato di Aquaman.

Ecco la caption del tweet della promo art:

"The Aquaman Shrine

@AquamanShrine

First Look: Promo art ufficiale di AQUAMAN by Ivan Reis & @Joe_Prado! #Aquaman #Mera #Atlanna #OceanMaster #BlackManta"

Nonostante Justice League stia facendo un po' fatica al box office, la performance di Jason Momoa nei panni di Aquaman è stata lodata moltissimo e quindi l'attesa per il suo film in solitaria diventa ogni giorno più grande, noi non vediamo l'ora che sia il prossimo anno, e voi?