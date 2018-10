Aquaman: per James Wan il nuovo trailer ha solo increspato la superficie del film

Nella giornata di ieri è stato pubblicato ufficialmente lo strepitoso nuovo trailer di Aquaman, nuovo cinecomic Warner Bros. e DC Entertainment diretto dal regista James Wan.

Proprio l'autore dietro a Saw, Insidious e al franchise di The Conjuring è sceso su Twitter per commentare il video, e soprattutto difenderlo dalle accuse dei detrattori: per alcuni, infatti, il trailer (della durata di ben cinque minuti!) sarebbe eccessivamente lungo e avrebbe rivelato troppo del film in questione.

Secondo Wan non è così, anzi. "I trailer contengono spoiler per natura, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, non li guardate. Ma ciò che posso dire è questo - cinque minuti di trailer hanno soltanto increspato la superficie del film vero e proprio".

Da Warner Bros. Pictures arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Nel cast anche Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Aquaman arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.