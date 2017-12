Aquaman: Patrick Wilson ottimista sul futuro del DC Extended Universe

La star di, rimane ottimista riguardo al futuro del DC Extended Universe, nonostante i suoi recenti problemi.per molti non ha rispettato le aspettative. Il quarto film del DCEU non è stato apprezzato dalla maggior parte dei critici e potrebbe persino risultare un flop economico per la Warner Bros.

Tra i fan è partita la caccia al colpevole, da chi punta il dito contro l'ingerenza dello Studio, a chi afferma che il problema risiederebbe nel cambio forzato alla regia. Il riscontro non proprio felice ottenuto da Justice League potrebbe modificare i piani per il DC Extended Universe in futuro, con le produzioni di film come Birds of Prey o lo stesso Justice League 2 che stanno osservando ritardi significativi.

Un progetto su cui abbiamo la certezza del suo arrivo nelle sale è Aquaman, in uscita a dicembre 2018.

Patrick Wilson, in una recente intervista, ha rivelato di essere molto tranquillo sul futuro del DCEU:"Da fan mi siedo e vedo le scelte che fanno per le regie di questi film e si tratta di registi molto forti, concentrati, e questo trasmette molta fiducia. Sarebbe più facile ingaggiare degli 'yes-man'. Ma loro non lo sono e questo è molto eccitante."

L'ottimismo di Patrick Wilson non sembra mal riposto, visto il suo ruolo importante in Aquaman, nei panni del fratellastro dell'eroe, il malvagio Ocean Master, e sotto la direzione di James Wan, un regista di talento che ha esperienza nella produzione di film di successo.