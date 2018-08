Aquaman: online i primi commenti a caldo dei test screening

Da noi Aquaman arriverà nei cinema a partire dal prossimo 1° gennaio, ma in USA arriverà poco prima. E, stando alle prime informazioni trapelate in rete, online sarebbero finiti i primi commenti a caldo di un test screening del film.

C'è molta attesa nei confronti di Aquaman, soprattutto dopo la delusione di Justice League ed una serie di pellicole che non hanno soddisfatto pienamente il pubblico. E se i primi commenti a caldo saranno confermati, i fan potranno dormire sonni tranquilli in quanto sembra che il film di James Wan non sia poi cosi male. Ecco alcuni commenti riportati su Twitter da alcuni newser di testate staunitensi importanti:

"Indovinate di quale film di supereroi c'è stato un test screening ieri notte? Ho sentito buone cose a riguardo...". - Steve Weintraub, Collider

"Ho sentito dire che è buono (non grandioso) ed è tutto ciò che possiamo sperare a riguardo. Va bene cosi" - Christopher Marcus, Omega Underground

"Aquaman è simile ad un film Marvel della Fase Uno, se avete apprezzati quelli amerete questo, se non li avete apprezzati particolarmente probabilmente nemmeno questo Aquaman vi piacerà" - KC Walsh, Geeks Worldwide

Diretto da James Wan, il film rivela la storia delle origini del mezzo -umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.