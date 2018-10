Aquaman: nuovo spettacolare spot televisivo per il cinecomic di James Wan

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo spot televisivo per Aquaman, il nuovo film diretto da James Wan che vedrà il ritorno di Jason Momoa nei panni del supereroe DC. Lo spot, intitolato "Waves", ci mostra tutte le potenzialità dell'ambientazione marina.

Potete trovare il video in cima alla notizia.

Il film segue le origini del mezzo umano, mezzo atlantideo Arthur Curry (Momoa) e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato: un re.

Nel cast di Aquaman troviamo Amber Heard nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio, Willem Dafoe in quelli di Vulko, consigliere al trono di Atlantide, Patrick Wilson nel ruolo di Orm, l’attuale Re di Atlantide, Dolph Lundgren come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel, Yahya Abdul-Mateen II nei panni del villain Black Manta, e Nicole Kidman in quelli della mamma di Arthrur, Atlanna.

Il film è scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) e Will Beall (Gangstar Squad, serie tv Training Day), da una storia di Geoff Johns, James Wan e Will Beal, basata sul personaggio DC Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisnger, per un'uscita prevista per il 1° gennaio 2019.