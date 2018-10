Aquaman: le nuove action figure mostrano i protagonisti del cinefumetto

Aquaman arriva in sala in Italia il 1° gennaio 2019 .

La sinossi ufficiale di Aquaman recita: "Da Warner Bros. Pictures e il regista J ames Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re."

Si vedono Momoa nel suo costume da Aquaman con il tridente, l'armatura gialla di Orm, interpretato da Patrick Wilson, Black Manta e il generale Murk. Che ve ne pare? Naturalmente bisogna sempre considerare che, anche se si tratta di merchandise ufficiale, non è detto che questi saranno i look definitivi che verranno mostrati nel cinecomic.

Grazie a Screenrant possiamo vedere alcune immagini che mostrano i protagonisti di Aquaman nelle action figure ufficiali del cinefumetto diretto da James Wan. Date un'occhiata in calce alla notizia.

