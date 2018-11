Aquaman, nuova occhiata al Vulko di Willem Dafoe grazie al libro guida

Continua l'ondata travolgente della campagna marketing dedicata all'attesissimo Aquaman di James Wan (The Conjuring, Fast & Furious 7), cinecomic DC con protagonista Jason Momoa (Il Trono di Spade) che racconterà cinematograficamente le origini del Principe di Atlantide, membro della Justice League.

Arriva quindi oggi una nuova occhiata al Vulko interpretato da Willem Dafoe grazie al libro guida del film, Arthur's Guide to Atlantis, che si concretizza in una sorta di diario personale di Arthur dedicata al mondo di Atlantide scritta all'età di 13 anni. Dice il protagonista su Vulko:



"Guardate! Sono riuscito a fotografare Vulko insieme alla sua lancia. Mi ucciderebbe sicuramente se sapesse che gli ho scattato una foto... aspettate: credete che sappia cosa sia una foto? Ad ogni modo, dice che mi lascerà usare la lancia in una delle nostre sessioni di allenamento!".



Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Il film della DC Entertainment debutterà nei cinema italiani a partire dal 1° gennaio 2019.