Aquaman: Mera e Arthur sono sulla copertina di TotalFilm

TotalFilm ha in copertina Aquaman e Mera nel prossimo numero: i due protagonisti del cinefumetto diretto da James Wan. Date un'occhiata al post social!

Nella pellicola che James Wan ha diretto per il DC Extended Universe vedremo Aquaman cercare di comprendere la sua natura, metà umana e metà marina. Ad interpretare il ruolo dell'atlantideo/terrestre Arthur Curry è Jason Momoa. Con lui ci sarà Mera, il cui ruolo è affidato alla bellissima Amber Heard. Riuscirà l'eroe dei due mondi a scongiurare una guerra tra terra e mare ristabilendo ordine e pace?

Lo scopriremo presto. Intanto godiamoci la copertina di TotalFilm che ha per protagonisti proprio i due interpreti principali del nuovo film targato DCEU.

La sinossi ufficiale: "Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura ricca d’azione che si estende nel vasto e visivamente mozzafiato mondo sottomarino dei sette mari. ‘Aquaman’, vede Jason Momoa nel ruolo di protagonista. Il film racconterà la storia di origini del metà umano e metà atlantideo Arthur Curry, accompagnandolo in un viaggio che non solo lo costringerà ad affrontare la sua vera natura, ma lo porterà a scoprire se sarà degno di diventare ciò per cui è nato…un re.

Nel cast del film troviamo anche Amber Heard (“Justice League”, “Magic Mike XXL”) nei panni di Mera, una fiera guerriera e alleata di Aquaman nel suo viaggio; l’attore nominato all’Oscar Willem Dafoe (“Plotone”, “Spider-Man 2”) nei panni di Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (“The Conjuring”, “Watchmen”) come Orm / Ocean Master, l’attuale Re di Atlantis; Dolph Lundgren (“I Mercenari”) come Nereus, re della tribù Atlantidea Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (“Baywatch”, “Netflix’s The Get Down”) come il vendicativo Black Manta; e la vincitrice del Premio Oscar Nicole Kidman (“The Hours” “Lion”) che interpreta la madre di Arthur, Atlanna; così come Ludi Lin (“Power Rangers”) come Captain Murk e Temuera Morrison (“Star Wars: Episode II – Attack of the Clones,” “Green Lantern”) nei panni del padre di Arthur, Tom Curry.

Wan dirige da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (“The Conjuring 2”) e Will Beall (“Gangstar Squad”, “Training Day”); storia di Geoff Johns & James Wan e Will Beal, basata sul personaggi DC, Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisnger. Il film è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi."

Aquaman arriva al cinema il 1 gennaio 2019.