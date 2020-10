Aquaman, la Mera di Amber Heard diventa una statua incredibilmente realistica

Mentre in casa DC sembrerebbe ormai certo il ritorno di Amber Heard in Aquaman 2, nonostante le beghe legali dell'attrice e la https://cinema.everyeye.it/notizie/amber-heard-guai-cresce-petizione-cacciarla-aquaman-2-438807.html, Infinity Studio ha mostrato una statua incredibilmente realistica della Heard nei panni di Mera.

Come potete vedere nel post anche in calce alla notizia, infatti, al Wonder Festival 2020, location designata Shanghai New International Exhibition Center, sarà esposta la riproduzione del busto della regina guerriera dei mari, Mera, con le fattezze di Amber Heard.

La statua, che presenta dei dettagli incredibilmente accurati (avete notato le goccioline d'acqua sul viso?) sembra quasi poter prendere vita da un momento all'altro, dimostrandosi senz'altro un fulgido esempio della bravura dell'artista.

Al momento, la Heard è ancora impegnata nella battaglia legale contro l'ex-marito Johnny Depp, che non vedrà una conclusione prima di maggio 2021, stando agli ultimi aggiornamenti in merito. Nel frattempo, sono molti i fan che continuano a chiedere a gran voce una sua sostituzione nel sequel di Aquaman, offrendo anche eventuali alternative (la più gettonata sembra essere Emilia Clarke, magari nella speranza di assistere a una reunion sul grande schermo della coppia di Game of Thrones formata dalla stessa Clarke e Jason Momoa).

Pandemia globale permettendo, Aquaman 2 dovrebbe uscire nelle sale il 16 dicembre del 2022.