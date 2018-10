Aquaman: Mark Ruffalo sorprende Jason Momoa al New York Comic-Con

Sono sicuramente i personaggi del momento Jason Momoa e Mark Ruffalo, finiti recentemente nell'occhio dei media molto più di quanto già non lo siano normalmente.

Il primo due giorni fa ha sconvolto il web insieme a James Wan, che ha lanciato un trailer di ben cinque minuti per l'attesissimo nuovo film DC Aquaman. Il secondo, invece, è stato ospite al The Tonight Show dove ha sapientemente e deliberatamente trollato i fan Marvel "rivelando" il titolo ufficiale di Avengers 4, solo per farsi "licenziare" in diretta Twitter dai registi del film, Anthony e Joe Russo.

Naturalmente il New York Comic Con li ha fatti incontrare, ma all'attore di Bruce Banner organizzare una semplice rimpatriata non bastava: per sorprendere il collega della DC, infatti, Ruffalo si è mascherato da fan e ha chiesto a Momoa di scattare una foto, per poi rivelarsi all'ultimo.

La star di Aquaman ha voluto ricordare il momento replicandolo per i suoi fan Instagram. Guardate il video in calce alla notizia!

Da Warner Bros. Pictures arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Nel cast anche Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Aquaman arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.