Aquaman, Ludi Lin di mostra uno sguardo migliore al suo Murk via social

L'uscita dell'attesissimo Aquaman di James Wan (The Conjuring, Fast & Furious 7) è prevista nelle sale americane per il prossimo 21 dicembre, così la campagna promozionale sta attualmente entrando nel vivo, anche in forma ufficiosa - diciamo - con condivisioni via social da parte delle star.

È così che oggi uno degli attori del film, Ludi Lin (Crazy Rich Asians, A Simple Favor) ha condiviso via Instagram un post comulativo di alcune foto di progetti che lo vedono o vedranno tra i protagonisti, compreso Aquaman, dove ricordiamo che Lin interpreta Murk, uno degli atlantidei fedelissimi a King Orm. Il suo look, come è possibile vedere dall'immagine - apparsa velocemente nel trailer - è stato totalmente revisionato rispetto ai fumetti, con un'armatura rossa a coprirgli il corpo e una spada simil sciabola in mano.



Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Il film della DC Entertainment debutterà nei cinema italiani a partire dal 1° gennaio 2019