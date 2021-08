Aquaman, Jason Momoa e Yahya Abdul-Mateen II promuovono i loro nuovi progetti su Instagram

Le co-star di Aquaman, Jason Momoa e Yahya Abdul-Mateen II, uniscono le forze di nuovo in un nuovo video su Instagram, promuovendo i loro progetti in arrivo. Come sappiamo, infatti, il 27 Agosto è uscito al cinema Candyman, horror che vede Abdul-Mateen per la prima volta nei panni del protagonista.

Ma non solo, perché lo stesso giorno è arrivata anche, su AppleTV+, la seconda stagione di See, show con Jason Momoa che nella nuova season vedrà l'inserimento di Dave Bautista.

Tanto, dunque, il materiale da pubblicizzare per i due, che hanno deciso di farlo da sé. Che il covid abbia cambiato molte cose ad Hollywood, era già chiaro, ma questa sembra esserne un'ennesima conferma: ormai le star vogliono connettersi direttamente ai loro fan, e per farlo usano i social media.

Nel video pubblicato sull'Instagram di Yahya, e che trovate in calce all'articolo, sembra che i due stiano passando un pomeriggio insieme e abbiano deciso di girare una semplice promo. Momoa inizia citando Candyman e Yahya prosegue parlando della season 2 di See. Si tratta di un momento che fa sorridere i fan della DC, felici di vedere i due insieme anche fuori dal set. La pubblicità è comunque abbastanza relativa, perché Jason e Yahya sono piuttosto famosi, e i fan sicuramente erano già al corrente dei loro progetti in arrivo.

Candyman, a due giorni dall'uscita, sta già andando molto bene, e potrebbe superare le aspettative del primo weekend, fissate a circa $15 milioni. Dunque la svolta per Abdul-Mateen potrebbe essere finalmente arrivata.

Intanto, mentre i nuovi progetti dei due attori arrivano al cinema e in streaming, i fan attendono altre notizie su Aquaman 2, che dovrebbe arrivare il 16 Dicembre 2022. Chissà che, magari, Momoa e Abdul-Mateen non decidano di fare un altro video per anticipare qualcosa al riguardo.