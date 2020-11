Aquaman, Jason Momoa a telefono con un fan malato di cancro: 'Regaliamogli un tridente!'

Jason Momoa cuore d'oro: la star di Aquaman non dimentica i suoi fan, in particolar modo quelli che si trovano ad affrontare situazioni difficili. Proprio in queste ore, ad esempio, l'attore ha fatto una sorpresa sicuramente graditissima ad un giovanissimo fan che sta portando avanti la battaglia più dura.

Si chiama Danny il ragazzo malato di cancro a cui Momoa ha voluto dedicare un po' di tempo su FaceTime: la star di Aquaman ha postato in un video su Instagram il video della chiamata con il suo fan, raccontando a tutti i suoi follower la sua storia.

"Voglio solo dire grazie alla community, agli amici e i familiari che mi hanno rintracciato per mostrarmi questo splendido ragazzo, Danny, che ha il cancro e sta affrontando un ciclo di chemioterapia. Ho visto online il suo video che mi ha spinto a contattarlo e a passare qualche minuto su FaceTime con lui. [...] Hey Warner Bros., regaliamo un tridente di Aquaman a Danny! Aloha" è il messaggio postato da Momoa su Instagram.

Tornando a parlare del film, intanto, nei mesi scorsi ci è stato promesso un Aquaman decisamente più serio rispetto a quello visto nel primo film; nonostante le infinite polemiche, inoltre, Amber Heard non sembra intenzionata a mollare Aquaman 2.