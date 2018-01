Aquaman: Jason Momoa e Stan Lee insieme al Wizard World Comic Con

Il protagonista del prossimo film appartenente al DC Extended Universe ha colto l’attimo per scattarsi una foto con il creatore della Casa delle Idee e avversaria della DC,

Con le riprese di Aquaman concluse, il suo interprete Jason Momoa ha sfruttato gli ultimi giorni per godersi il Wizard World Comic Con, di scena a New Orleans dal 5 al 7 gennaio scorso. Moltissimi gli ospiti del mondo del cinema e della televisione presenti alla manifestazione, tra cui David Tennant, Ian Somerhalder di The Vampire Diares, David Mazouz di Gotham, Ruth Connell di Supernatural, Henry Winkler, il leggendario Fonzie di Happy Days, Holly Marie Combs di Streghe e Jason David Frank di Power Rangers.

Tra loro c’era anche Momoa, che nella giornata di sabato in cui era atteso, ha approfittato della contemporanea presenza di Stan Lee per scattarsi una foto insieme al fondatore della Marvel. Dopo essere apparso brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice e in maniera più massiccia nel recente Justice League, Momoa sarà ancora Aquaman nell’omonimo film diretto da James Wan e in arrivo nelle sale di tutto il mondo il 21 dicembre 2018; quest’anno l vedrà impegnato sul set del tanto atteso remake de Il Corvo, più volte rimandato. Stan Lee, invece, ha da poco compiuto 95 anni.