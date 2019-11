Aquaman, Jason Momoa risponde a delle divertenti domande pensate dai bambini

Ospite al The Kelly Clarkson Show, la star Jason Momoa ha risposto ad alcune simpatiche domande su Aquaman, celebre personaggio apparso in Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League prima di debuttare come protagonista nell'acclamato film di James Wan.

Come potete vedere nel video che trovate in calce all'articolo, sono stati però i figli della presentatrice ad intervistare l'attore, che si è quindi ritrovato tempestato delle domande scomode che solo dei bambini possono osare chiedere. Momoa ovviamente non si è tirato indietro.

Da notare la tenera reazione di Remy, il figlio della Clarkson, che è rimasto assolutamente pietrificato durante lo sketch, troppo meravigliato di ritrovarsi fianco a fianco col suo enorme eroe.

Vi ricordiamo che la scorsa settimana la star di Aquaman ha svelato un altro interessante dettaglio del mitologico Snyder Cut di Justice League su Instagram, pubblicando un'immagine inedita con Aquaman. Momoa in precedenza aveva rivelato di aver recentemente visto il montaggio di Justice League voluto da Zack Snyder, alimentando le speranze dei fan che lo vorrebbero pubblicato su HBO Max.

Per altri approfondimenti su Aquaman, inoltre, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Patrick Wilson, che ha confermato il ritorno di Orm e discusso il processo creativo di James Wan.

Il film uscirà a dicembre 2022 e vedrà anche il ritorno di Amber Heard nei panni di Mera, Willem Dafoe in quelli di Vulko e Yahya-Abdul Mateen II in quelli del villain Black Manta.