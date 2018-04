Aquaman: Jason Momoa e il regista James Wan non vedono l'ora di iniziare il press tour!

Aquaman è un gran bel personaggio dell'universo DC e questa nuova incarnazione portata su schermo e voluta da Zack Snyder non ha deluso i fan, nonostante il look di Jason Momoa differisca non poco da quello della controparte fumettistica.

Lo abbiamo visto in Justice League ed è stato uno dei personaggi che hanno maggiormente catturato l'attenzione del pubblico, al punto da volerne vedere di più. E il suo film arriverà a fine anno. Adesso, come è ovvio, sia Momoa che il regista della pellicola, James Wan, non vedono l'ora di iniziare il press tour mondiale del cinefumetto DCEU.

Nonostante adesso non si sappia esattamente quali siano i piani del DC Extended Universe (dopo la fiacca accoglienza ricevuta proprio da Justice League), di certo la curiosità per il solo movie su Arthur Curry è tanta. Al momento l'uscita della pellicola, in USA, è prevista per dicembre prossimo, trailer ancora non ne abbiamo visti, ma certamente, dopo il post Instagram di Momoa, non possiamo che aspettarci di vedere qualcosa, qualsiasi cosa a breve!

L'attore ha pubblicato un video in cui tenta di spaventare Wan mentre il regista stava salendo su un aereo privato. Nonostante lo scherzo non gli sia riuscito, estrapolando, abbiamo capito che i due stanno per iniziare il press tour del film, e non potrebbero essere più entusiasti, guardate voi stessi!

Anche se né Momoa né Wan non danno indicazioni specifiche riguardo il luogo dal quale inizieranno questo tour per la stampa, forse andranno a Las Vegas, in Nevada, dove si terrà l'evento CinemaCon 2018, che inizierà il 23 aprile. La Warner Bros. è pronta per fare una presentazione lì il 24 aprile a partire dalle 16:00, fino alle 17:45 e non è detto che non sia proprio l'anteprima di Aquaman, quella che presenteranno al con.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere l'Aquaman di Wan? Ditecelo nei commenti, qui sotto!