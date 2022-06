Aquaman, Jason Momoa lo è anche nella vita reale: l'attore nominato difensore degli oceani

L'universo cinematografico DC ci ha abituati a vedere un Jason Momoa decisamente in sintonia con mari, oceani e quant'altro: Aquaman si è mostrato sin dal primo film a lui dedicato per ciò che è, un vero protettore del regno acquatico. Ma qual è il rapporto dell'ex-Khal Drogo di GoT nei confronti della natura durante la sua quotidianità?

Stando alle ultime novità, sembrerebbe addirittura migliore di quello del nostro Arthur Curry con i suoi amati oceani: mentre i fan spingono per il boicottaggio di Aquaman 2 a causa della presenza di Amber Heard, infatti, il buon Jason Momoa è stato nominato difensore degli oceani e della vita sottomarina proprio in virtù del suo noto attivismo.

La decisione dell'ONU è stata ufficializzata durante la conferenza globale di Lisbona incentrata proprio sui pericoli inerenti all'inquinamento e al cambiamento climatico: "Con questo riconoscimento spero di poter continuare il mio viaggio per proteggere e conservare gli oceani e le creature di questo nostro meraviglioso pianeta blu, per la nostra generazione e per quelle che verranno in futuro" sono state le parole con cui un orgoglioso Jason Momoa ha commentato la cosa.

Speriamo che, sul grande schermo come nella vita di tutti i giorni, il nostro Jason non perda mai la sua voglia di combattere per questa causa quanto mai giusta e urgente! Tornando a parlare di cinema, intanto, Amber Heard ha smentito i rumor sulla sua esclusione da Aquaman 2.