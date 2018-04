Aquaman: Jason Momoa ci racconta il Curry che vedremo nel solo movie di James Wan!

Justice League, il cinefumetto DC che riunisce moltissimi degli eroi più famosi della storia dei fumetti, ha presentato la versione di Aquaman pensata da Zack Snyder, regista del film. L'iterazione di Jason Momoa è stata molto apprezzata e ora l'attore ci racconta qualcosa del suo cinecomic in solitaria, Aquaman, appunto.

L'attore, che era presente al CinemaCon di Los Angeles, ha mostrato alcune nuove riprese del film e, parlando con MTV ha dichiarato:

"Justice League era come andare al college. Non sono proprio sicuro di cosa sia Aquaman, è tutto sulle mie spalle, ma mi sono divertito molto. Penso che in Justice League, visto che c'erano altri cinque personaggi, si veniva ripresi un po' tutti allo stesso modo, quindi è stato divertente sopportarlo, si soffriva insieme. E mi ha preparato per fare il mio film solo, che è stato impegnativo e duro, duro ma anche super soddisfacente."

James Wan ha poi continuato il discorso:

"Ciò che mi ha ispirato sono stati tutti i vecchi film d'azione-avventura che [Steven] Spielberg era solito fare, e provavo a tirare fuori da quella mentalità, l'idea di 'stupore' e 'meraviglia' che eravamo soliti provare quando vedevamo quel tipo di film. E volevo davvero che questo film avesse quel tipo di "cuore magico", che donasse quella soddisfazione del desiderio che tutti noi vogliamo ... Insomma, cosa succederebbe se avessimo la possibilità di nuotare ovunque? Andremmo a rilassarci su un'isola deserta, per esempio. Ed è quel tipo di spirito che ho cercato di catturare."

Anche se Aquaman sarà ambientato dopo gli eventi narrati in Justice League, la pellicola manterrà comunque, alcuni elementi di una origin story:

"Penso che, dopo Justice League, tutti abbiano avuto la possibilità di dare un'occhiata all'idea che Zack [Snyder] ha avuto per Aquaman." ha spiegato Momoa a ET. " Lui è un po' scontroso e burbero, e ora scopriamo il motivo per il quale si comporta in questo modo; vedremo una specie di origin, e scopriremo perché non è stato amato ad Atlantide, e perché non lo è stato nemmeno in superficie. Adesso però lui può fare qualcosa di bellissimo, può salvare il mondo..."

Aquaman debutterà nei cinema il 21 dicembre (USA).