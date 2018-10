Aquaman: Jason Momoa parla dell'influenza di Justice League sui personaggi del film

In seguito alla recente release dell'extended trailer di Aquaman, il produttore Peter Safran ha rivelato degli interessanti dettagli sul tono del film e sulla sua componente action. Ora è il turno del protagonista, Jason Momoa, che ci racconta come Justice League abbia influenzato i personaggi del film di James Wan.

"Ogni personaggio ha molti esempi" ha detto l'attore durante una visita al set del film. "Voglio dire, io e Cyborg stiamo decisamente attenti l’uno all’altro, nel senso che io non mi fido di lui e lui non si fida di me. Penso che impariamo molto l’uno dall’altro. Wonder Woman sembra semplice a prima vista, quindi la ascolto più facilmente [ride].”



“E Ezra, Flash, è fantastico perchè è come un fratello minore. Nella vita reale effettivamente lo è, è il mio fratellino. Ci divertiamo molto insieme, lo conosco da molti anni. E’ un bel rapporto perchè siamo molto differenti e quindi ci completiamo a vicenda, credo.”



Per chi dovesse chiedersi perchè la Justice League non andrà in aiuto di Aquaman nella sua nuova avventura, Momoa ha la riposta pronta: “Credo che costerebbe un mucchio di soldi [ride]. Ma penso che sarebbe fantastico. Prima o poi, ne sono abbastanza sicuro, se le cose andranno bene, potremo fare la stessa cosa che è successa con la Marvel.”



Aquaman arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2019.