Aquaman, Jason Momoa mostra il fisico al Saturday Night Live

Dopo aver parlato della trama ambientalista di Aquaman 2, Jason Momoa è apparso a sorpresa in un cameo per il Saturday Night Live durante uno sketch di Chance the Rapper.

Nella puntata, dove Chance interpretava un giudice che decideva le sentenze in base alla propria prima impressione, la star di Aquaman è apparsa nei panni di un ex infermiere diventato gigolò: tra un vestito leopardato e i piercing ai capezzoli, Momoa ha dimostrato di essere in perfetta forma per interpretare nuovamente ruolo del Re di Atlantide nonostante le polemiche estive.

In calce alla notizia potete trovare le foto dietro le quinte di Momoa in compagnia degli altri membri del cast che hanno partecipato al SNL. Nell'ultima immagine lo vediamo anche rockeggiare con la chitarra alla sua maniera.

Per vedere il sequel di Aquaman nelle sale dovremo attendere ancora parecchio tempo, vista l'uscita fissata al 16 dicembre 2022. D'altronde, come abbiamo visto nel primo capitolo, le sole scenografie acquatiche del film richiedono un lavoro monumentale da parte della produzione. Prima di lavorare al sequel, inoltre, James Wan è impegnato con la realizzazione del suo nuovo horror Malignant.

Sempre per quanto riguarda Aquaman 2, è stato confermato il ritorno di Black Manta (Yahya Abdul-Mateen) e quello di Ocean Master (Patrick Wilson).