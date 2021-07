Aquaman, Jason Momoa lancia la sfida sexy senza maglietta da Kimmel

Jason Momoa è intervenuto nell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live dove nel corso di uno sketch si è tolto la maglietta mostrando tutto il suo lato sexy enfatizzando ironicamente sul suo aspetto giudicato molto attraente dalle donne. Ha così lanciato la sfida al conduttore Anthony Anderson, anche lui poi si è tolto giacca e camicia.

Momoa ha quindi preso un disinfettante di quelli che abbiamo imparato a usare parecchio nel corso di quest'ultimo anno e mezzo di pandemia di coronavirus e se lo è spalmato addosso e sul petto simulando piacere. Successivamente, l'attore ha aperto una scatoletta di tonno simulando ancora un atteggiamento sexy per divertire il pubblico presente in studio. Il video quindi prosegue su questa falsa riga mostrando Jason Momoa impegnato in diverse attività tra cui quella di utilizzare in maniera rude un ferro da stiro.

Nel corso di una recente intervista Jason Momoa ha rivelato di aver contribuito alla sceneggiatura di Aquaman and the Lost Kingdom. "Dopo che abbiamo finito il primo sono andato dal mio partner sceneggiatore e abbiamo proposto l'idea per il sequel. L'unica cosa che vi posso dire è che ho amato così tanto quell'idea che ho contribuito alla scrittura del film, poi lo abbiamo proposto a James e allo sceneggiatore originale David [Leslie Johnson-McGoldrick] che lo hanno ultimato e finito. C'è dentro tutto il nostro cuore. Inizieremo le riprese nel mese di luglio".

I dettagli sulla trama di Aquaman 2 sono ancora segreti ma pare che il personaggio di Necrus possa celarsi dietro al misterioso Regno Perduto del titolo. Di recente, Patrick Wilson ha mostrato il suo allenamento come Orm.

Il prossimo film in cui vedremo Jason Momoa è l'attesissimo Dune che verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia 2021.