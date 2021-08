Aquaman, Jason Momoa difende i cinecomic: 'Sono leggeri, ma sono come la mitologia greca'

I cinecomic sono sotto attacco ormai da anni, all'incirca da quando progetti come il Marvel Cinematic Universe hanno cominciato a conquistare uno spazio sempre più importante nell'industria cinematografica mondiale: l'ultimo a rispondere alle critiche di maestri come Martin Scorsese è stato il protagonista di Aquaman, Jason Momoa.

L'attore che ha annunciato di voler diventare biondo in vista delle riprese londinesi di Aquaman 2 è infatti tornato sull'argomento ancora una volta, rispedendo al mittente le accuse di eccessiva leggerezza e paragonando film come quelli Marvel o DC alla mitologia greca.

"È come quando si dice che quella musica è troppo pop e quell'altra invece è migliore. Ma sai quanto è difficile far sì che la gente ascolti la tua musica? È tutto molto soggettivo. Sì, i film di supereroi sono leggeri, ma sono come la mitologia greca. C'è il bene, c'è il male e ci sono momenti molto toccanti. E poi se smetti di farli togli spazio a tanti tipi di arte, lo togli agli effetti visivi, lo togli a tutto ciò che puoi fare con il make-up" sono state le parole di Momoa.

Vi trovate d'accordo con il parere della star di Aquaman? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, il nostro Jason Momoa ha spento le sue prime 42 candeline.