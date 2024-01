Aquaman, Jason Momoa fece di tutto per convincere Temuera Morrison a partecipare!

Aquaman è stato un inaspettato successo arrivando ad incassare molto di più di quanto molti si fossero inizialmente preventivati. Profondamente legato alle sue origini, Jason Momoa tentò in tutti i modi di convincere uno degli idoli della sua infanzia a partecipare al film.

Dopo il rifiuto di Peter Jackson di dirigere Aquaman, si tentò di convincere un'altra grande personalità dopo la scelta di Jason Momoa come protagonista. L'attore, infatti, era più che convinto di volere all'interno del film un attore che, per gran parte della sua carriera ha visto come suo mito indiscusso e, soprattutto, come suo esempio da seguire ad Hollywood. Nonostante l'attore in questione sia principalmente conosciuto per un solo iconico ruolo ha comunque avuto una influenza fondamentale nella crescita di Momoa come attore.

L'interprete cercò in tutto i modi di convincere Temuera Morrison, celebre volto di Boba Fett nell'universo di Star Wars, ad accettare di interpretare Tom Curry, padre di Arthur all'interno della pellicola. I tanti tentativi di Momoa, portarono l'attore ad accettare l'offerta per divergenze creative. La scelta di Momoa era legata principalmente al legame affettivo che, fin da bambino, lo aveva avvicinato a Morrison.

