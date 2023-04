Aquaman, Jason Momoa confessa:'Sconcertato dall'accoglienza positiva del film'

In attesa di tornare nel ruolo di Arthur Curry/Aquaman per il sequel Aquaman and the Lost Kingdom, nelle sale entro fine anno, Jason Momoa ha partecipato al CinemaCon di Las Vegas e ha parlato anche del primo capitolo del 2018, diretto da James Wan. L'attore non ha nascosto un certo stupore per l'accoglienza al box-office.

"Beh, ad esser sincero, ero assolutamente sconcertato dal fatto che Aquaman fosse stato accolto così bene. Ho fatto cose incredibili che nessuno vede e di cui nessuno frega niente. Semplicemente non puoi saperlo in questo business" ha dichiarato Momoa, sottolineando che non si avvicina mai ai ruoli che interpreta pensando 'Oh, riceverò 1 miliardo di dollari con questo film' ma di 'fare il miglior lavoro possibile'.



Per evitare equivoci, Momoa successivamente ha chiarito il proprio concetto:"Non è che non mi importi di Aquaman, è un personaggio meraviglioso, probabilmente il più difficile nella storia dei fumetti. È stato preso in giro e ridicolizzato ma ho cercato di dargli cuore e anima, e ne sono orgoglioso, in un certo senso". Nel frattempo è stato pubblicato un primo poster di Aquaman and the Lost Kingdom.



E in vista del sequel DC sente la pressione?:"No. Tutto quello che posso fare è dare il massimo. Ma è nelle mani di molte altre persone" sottolinea l'attore a Men's Health.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Aquaman, con protagonista Jason Momoa, in attesa del prossimo capitolo cinematografico sul personaggio DC.