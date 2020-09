Aquaman: Jason Momoa e Amber Heard nelle foto inedite dedicate ai costumi del film

Sono emerse in rete alcune foto dal dietro le quinte di Aquaman che offrono uno sguardo ravvicinato ai costumi dei protagonisti, dalla Mera di Amber Heard al protagonista interpretato da Jason Momoa, passando per Re Orm (Patrick Wilson) e la Regina Atlanna (Nicole Kidman).

Pubblicate su Instagram da Mike Wowczuk, uno degli addetti ai lavori che hanno contribuito alla realizzazione del film di James Wan, le immagini mostrano il costume dorato di Aquaman, le due armature di Orm - il cui ritorno nel sequel è stato confermato al DC FanDome - il costume indossato dalla Heard e anche la Kidman travestita da Trench.

Potete trovare tutti i post in questione in calce, dove è presente anche una foto dell'elmo indossato Aquaman durante il primo scontro con Orn.

Per quanto riguarda Aquaman 2, la cui uscita è prevista per il 16 dicembre 20202, Wan ha anticipato che il nuovo capitolo sarà "più serio e rivelante rispetto al mondo in cui viviamo oggi". Il regista ha anche promesso di dare spazio alla sua sensibilità horror, già ampiamente mostrata nel primo film durante la scena dei Trench.

Jason Momoa, lo ricordiamo, tornerà nei panni di Aquaman per l'attesa Snyder Cut di Justice League in arrivo il prossimo anno su HBO Max.